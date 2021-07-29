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Власть

Парламент принял в трех чтениях Кодекс о детях

Парламент принял в трех чтениях Кодекс о детях. Решение принято на сегодняшнем заседании. 

В 2017 году была создана рабочая группа в составе депутатов, представителей правоохранительных, судебных органов, экспертов, организаций, работающих с детьми, ученых и специалистов. В течение 2,5 года группа обобщила проблемы защиты детей в Кыргызстане и разработала пакет законопроектов, среди которых новая редакция Кодекса о детях.

Ранее кабмин предложил отложить рассмотрение новой редакции Кодекса о детях. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202602/
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