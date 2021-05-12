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Власть

Вернуть потери из-за соглашений с Centerra депутат предложил за счет чиновников

Потери Кыргызстана по «Кумтору» из-за соглашений 2013 и 2020 годов составили $438 миллионов. Об этом на заседании государственной комиссии по работе «Кумтора» сообщил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

Он отметил, что правительство Кыргызстана всегда шло на различные торги с компанией Centerra. По его словам, только от соглашения, подписанного в 2019 году, потери страны составили $60,2 миллиона.

«Несмотря на наложение штрафов, начисление налогов, правительства шли на переговоры и не учитывали интересы Кыргызстана. В целом потери Кыргызстана из-за соглашений 2013 и 2020 годов составили $438 миллионов. Эту сумму надо взыскать за счет лиц, участвовавших в переговорах и подписавших документы», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193814/
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Вернуть потери из-за соглашений с Centerra депутат предложил за счет чиновников