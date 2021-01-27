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Власть

Депутаты парламента предлагают создать при президенте аналог ЦАРИИ

Депутаты парламента Искендер Гайпкулов и Нурбек Сыдыгалиев предлагают создать при президенте уполномоченный государственный орган по привлечению и защите инвестиций. Законопроект выставлен на сайт Жогорку Кенеша.

По мнению авторов, в его задачи должны входить следующие пункты:

  • решение вопросов о привлечении инвестиций в страну;
  • поддержка инвесторов в сфере преодоления административных препон;
  • совершенствование таможенного, налогового и административного законодательства;
  • разработка инструментов повышения привлекательности бизнес-проектов КР для инвестирования средств в страну.

Нардепы уточняют, что Агентство по продвижению и защите инвестиций, образованное при правительстве, не дало ожидаемых результатов и не смогло принять необходимых действенных мер по улучшению инвестиционной привлекательности республики.

«Пандемия COVID-19 повлияла на мировую экономику, в том числе на экономику Кыргызской Республики. Данная ситуация показала, что государственные органы должны быть максимально гибкими для эффективного решения возложенных задач. При этом государственный орган должен быть наделен полномочиями по решению задач в сфере защиты и продвижения инвестиций и подотчетным главе государства. Он, являясь гарантом Конституции, должен иметь возможность напрямую определять уполномоченный государственный орган в этой сфере», — утверждают инициаторы.

Это позволит, по их мнению, уполномоченному государственному органу более эффективно осуществлять свои функции.

Отметим, что подобная структура была создана в 2009 году и возглавил ее тогда сын свергнутого в результате апрельского госпереворота 2010-го президента Курманбека Бакиева Максим.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181366/
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