12:25
USD 83.78
EUR 101.84
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Инаугурация Садыра Жапарова. Когда и где она пройдет, и кого пригласили

ЦИК продолжает подсчет голосов после завершившихся 10 января 2021 года досрочных президентских выборов. С большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Очевидно, что итоги голосования уже принципиально не изменят сложившуюся картину.

Аппарат президента начал активную подготовку к инаугурации вновь избранного главы государства. Как рассказали 24.kg источники в «Белом доме», инаугурация Садыра Жапарова, по предварительным данным, пройдет в период с 21 по 28 января. Точная дата еще обсуждается и не утверждена.

Известно, что приглашения лидерам государств — партнеров Кыргызстана уже разосланы. По данным источников, ожидается прибытие на инаугурацию Садыра Жапарова президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав других стран.

Отмечается, что список высоких гостей будет известен в ближайшее время.

В «Белом доме» также определяют, где пройдет церемония вступления в должность вновь избранного президента страны. Рассматриваются несколько вариантов. Скорее всего, инаугурацию Садыра Жапарова проведут в государственной резиденции «Ала-Арча». Это, по словам источников, связано прежде всего с обеспечением безопасности высоких гостей, которых ожидают на церемонии, и продолжающейся пандемией коронавируса — количество гостей будет ограничено.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.

По предварительным данным ЦИК, на выборах за Садыра Жапарова проголосовало 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн 79,16 процента) пришедших на участки избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179805/
просмотров: 2018
Версия для печати
Материалы по теме
Стоит ли нам ждать осенью президентских выборов: вопрос пока открытый
Выборы президента и референдум. ЦИК не будет тянуть с подведением итогов
Канат Исаев обвинил Садыра Жапарова в связи со спецслужбами КНР. СМИ проверили
Выборы президента. Если бы на участки пришли все, то был бы второй тур
Ручной подсчет голосов. Явка на выборах и референдуме еще снизилась
Президент Таджикистана поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах
Вмешательства нет. Глава ЦИК прокомментировала заявление Адахана Мадумарова
Адахан Мадумаров считает, что ЦИК вступила в сговор с Садыром Жапаровым
Текебаев: Садыр Жапаров должен сложить полномочия премьера до инаугурации
ЕС приветствует проведение упорядоченных президентских выборов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Член ЦИК пояснил, в&nbsp;каком случае референдум будет признан несостоявшимся Член ЦИК пояснил, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся
Бизнес
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
13 января, среда
12:22
Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования считают это невозможным Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования...
12:16
Заместитель главы МВД: Угнанную машину на учет не поставят
12:09
Чиновник попал в больницу после того, как стал фигурантом уголовного дела
12:02
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
12:01
Смерть ребенка на горнолыжной базе «Каракол». Комментарий администрации