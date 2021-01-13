Инаугурация Садыра Жапарова. Когда и где она пройдет, и кого пригласили

ЦИК продолжает подсчет голосов после завершившихся 10 января 2021 года досрочных президентских выборов. С большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Очевидно, что итоги голосования уже принципиально не изменят сложившуюся картину.

Аппарат президента начал активную подготовку к инаугурации вновь избранного главы государства. Как рассказали 24.kg источники в «Белом доме», инаугурация Садыра Жапарова, по предварительным данным, пройдет в период с 21 по 28 января. Точная дата еще обсуждается и не утверждена.

Известно, что приглашения лидерам государств — партнеров Кыргызстана уже разосланы. По данным источников, ожидается прибытие на инаугурацию Садыра Жапарова президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав других стран.

Отмечается, что список высоких гостей будет известен в ближайшее время.

В «Белом доме» также определяют, где пройдет церемония вступления в должность вновь избранного президента страны. Рассматриваются несколько вариантов. Скорее всего, инаугурацию Садыра Жапарова проведут в государственной резиденции «Ала-Арча». Это, по словам источников, связано прежде всего с обеспечением безопасности высоких гостей, которых ожидают на церемонии, и продолжающейся пандемией коронавируса — количество гостей будет ограничено.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.

По предварительным данным ЦИК, на выборах за Садыра Жапарова проголосовало 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн 79,16 процента) пришедших на участки избирателей.