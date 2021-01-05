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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Привлечение главы Верховного суда: вопрос отложен на неопределенный срок

Заседание дисциплинарной комиссии при Совете судей по рассмотрению представления на председателя Верховного суда Гульбары Калиевой не состоялось. В пресс-службе ведомства объяснили 24.kg почему. 

По ее данным, Гульбара Калиева заболела. Представители ГКНБ и Генпрокуратуры согласились с тем, что вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности главы ВС КР должен быть рассмотрен только с ее участием. Поэтому заседание отложено на неопределенный срок. 

Отметим, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».
Ссылка: https://24.kg/vlast/178891/
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