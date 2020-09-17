Выборы-2020. Всего 652 женщины будут бороться за депутатские мандаты

За места в парламенте Кыргызстана борются 16 партий. Согласно избирательному законодательству, в списках политических объединений должно быть не более 70 процентов кандидатов одного пола.

Многие участники выборной кампании — 2020 традиционно ограничились необходимым минимумом. Редакция 24.kg изучила списки.

Отметим, что уже после регистрации перечней в ЦИК стало известно, что некоторые кандидаты отказались от участия в выборах. Гендерный баланс изменился, так как закон не обязывает заменять претендента.

У «Чон казата» после корректировки списка число женщин составляет всего 29 процентов.

Больше всего представительниц прекрасного пола у Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов — 42 процента.

Только в одной партии лидером является женщина. Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова возглавляет список «Реформы». Политорганизация на третьем месте по гендерной квоте. У нее 35 процентов женщин в списке, как и у «Социал-демократов Кыргызстана». Вторая позиция у «Бир Бола» (37 процентов).

В пятерку вошла также партия «Ата Мекен» (34 процента).

У трех партий — «Республика», «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» — по 30 процентов. На 1 процент больше у «Замандаша» и «Ыйман Нуру».

У «Кыргызстана», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» женщин в списке по 32 процента.

Это и средний показатель по гендерной квоте всех политорганизаций.

У «Бутун Кыргызстана» и «Мекенчила» по 33 процента женщин-кандидатов.

Большинство ограничилось «пятеркой»

Законом предусмотрена очередность в списках кандидатов женщин и мужчин. Разница не должна превышать трех позиций. При формировании первой двадцатки большинство партий этим и ограничилось.

Читайте по теме Выборы-2020. Рейтинг партий по этнической квоте

По пять женщин у «Ата Мекена», «Бир Бола», «Мекеним Кыргызстана», «Биримдика», «Замандаша», «Кыргызстана», «Ордо», «Республики», «Мекен Ынтымагы», «Мекенчила», «Ыйман нуру», «Чон казата», «Бутун Кыргызстана».

У Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов и «Реформы» по семь женщин в первой двадцатке.

У «Социал-демократов» соблюден гендерный баланс — по 10 кандидатов разного пола.

Отметим, что требование соблюдения гендерной квоты распространяется только на списки кандидатов, но не учитывается при раздаче мандатов в парламенте.

Кандидат может подать заявление о выходе из списка уже после оглашения результатов, при этом в законе о выборах не прописана конкретная норма, согласно которой на его место приходит претендент того же пола.

Изменения, внесенные в избирательное законодательство в 2016 году, распространяются только на депутатов. В случае досрочного прекращения полномочий на вакантное место должен прийти депутат того же пола.