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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал, каким видит Кыргызстан в будущем

Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио» и рассказал, каким видит страну через 15-20 лет.

Глава государства убежден, что Кыргызстан будет развитой страной.

«За годы с момента приобретения независимости наша страна пережила немало сложных периодов развития. Были и взлеты и падения. Были достижения и неудачи. Наш мудрый народ всегда объединялся в единый кулак перед лицом опасности и в единстве радовался всем победам и достижениям», — сказал Соорнбай Жээнбеков.

Во время недавней вспышки коронавируса наши граждане продемонстрировали единство и ответственность. Эта болезнь явилась своего рода испытанием на прочность и для нашего народа, и для нашего государства.

Сооронбай Жээнбеков
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Президент отметил, что в новейшей истории на долю кыргызстанцев выпало немало испытаний, среди которых самым трагичным и сложным был 2010 год.

«Все мы помним, что вслед за апрельскими произошли трагические июньские события. Они будут вписаны в историю страны черными буквами как самый сложный период в жизни народа. Эти события должны послужить уроком не только для меня, но и для будущих глав государств и политиков в целом. Разумеется, должны быть политические споры, борьба, конкуренция, но споры или амбиции отдельного человека или политической группы не должны подрывать основы государственности. Особенно это становится актуальным сейчас, в преддверии парламентских выборов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163582/
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