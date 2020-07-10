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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Видео с важным выступлением президента доступно. Комментарий пресс-службы

В пресс-службе президента 24.kg объяснили, почему были вынуждены удалить видеообращение Сооронбая Жээнбекова на YouTube.

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«В связи с тем, что под видео наблюдалось большое количество деструктивных комментариев, в том числе направленных на разжигание межрегиональной розни, оскорбляющих честь и достоинство человека, большинство из которых было написано с фейковых аккаунтов, принято решение удалить его и загрузить заново без функции комментирования. Необходимо отметить, что видео оставалось доступным на других ресурсах — сайте президента и официальной странице в Facebook», — отметили в пресс-службе.

Выступление главы государства ранее опубликовали все ведущие СМИ страны. Оно было широко распространено в социальных сетях и мессенджерах. Пресс-служба Сооронбая Жээнбекова разместила запись и на своем официальном канале в YouTube. Кыргызстанцы стали активно обсуждать обращение президента. Однако, действительно, большая часть негативных сообщений размещалась с фейковых аккаунтов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/158958/
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