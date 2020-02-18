Госстрой возглавил Урматбек Кокочаров

Урмат Кокочаров возглавит Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ при правительстве КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, Урмат Кокочаров родился 15 марта 1972 года в селе Сопукоргон Алайского района Ошской области. В 1995-м окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт, инженерно-строительный факультет. Был также директором департамента жилищно-гражданского строительства.

Прежний директор Госстроя Бакыт Абдиев подал в отставку после критики президента Сооронбая Жээнбекова. Как он сам заявил — с замечаниями главы государства полностью согласен.