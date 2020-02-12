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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Глава Госстроя уходит в отставку. Бакыт Абдиев согласился с критикой президента

Фото пресс-службы правительства КР. Бакыт Абдиев

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня рекомендовал главе Госстроя Бакыту Абдиеву добровольно уйти в отставку. Чиновник согласился с критикой главы государства. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, за кресло он не держится и сегодня напишет заявление.

«Я с себя ответственности не снимаю. Однако надо учесть и такой момент. Вот жалуются бизнесмены, застройщики, что не получают разрешительные документы, но наши специалисты по объективным причинам не выдают их. К примеру, хотят строить в зеленой зоне или на месте, где изношены инженерные сети. Мы не можем такое позволить. Я не могу сказать, что Госстрой под моим руководством так плохо работал. «Единое окно», пожалуй, реализуется. До конца года его запустят. Уголовного дела я не боюсь, закон я не нарушал», — сказал Бакыт Абдиев.

Он добавил, что планирует отдыхать. Пока о новом трудоустройстве не думает.

Еще год назад глава правительства критиковал главу Госстроя за плохую работу. В феврале 2019-го после заседания кабмина директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бакыт Абдиев получил выговор.

На Совете безопасности 24 января Сооронбай Жээнбеков также отмечал, что у народа и бизнесменов есть недовольство в адрес Госстроя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143405/
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