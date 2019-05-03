11:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Этнические сообщества Кыргызстана выработали модель совместного проживания

На протяжении тысячелетий этнические сообщества Кыргызстана выработали уникальную модель совместного проживания на общей территории. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на 25-летнем юбилее Ассамблеи народа Кыргызстана.

Глава государства отметил, что различные этносы с разными культурами и вероисповеданием всегда жили в мире и согласии на территории Кыргызстана.

«Тысячелетиями наша земля являлась местом, где царили толерантность и согласие. Единство противостояния внешним врагам. История констатирует, что нет ничего ценнее нашего единства и ничего важнее интересов нашей страны. На протяжении тысячелетий этнические сообщества Кыргызстана выработали уникальную модель совместного проживания на общей территории. Стали обществом национальностей и этносов, имеющих единую родину и великую историю», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Ассамблее народа КР поручили усилить работу с соотечественниками за рубежом
В Кыргызстане есть силы, желающие испортить отношения с соседними странами
Президент уверен, что единство народа Кыргызстана не разрушат никакие угрозы
На курултай Ассамблеи народа Кыргызстана приглашены 400 человек из 15 стран
Сооронбай Жээнбеков обсудил с Шавкатом Мирзиеевым двустороннее сотрудничество
Восстановить былую славу зеленого города пожелал Бишкеку Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского
Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Китай
Сооронбай Жээнбеков открыл больницу в городе Ош
Год цифровизации. Сооронбай Жээнбеков обещает ликвидировать ненужные справки
Популярные новости
Первое упоминание о&nbsp;кыргызах появилось в&nbsp;X веке до&nbsp;новой эры Первое упоминание о кыргызах появилось в X веке до новой эры
Фото с&nbsp;Райымом-миллионером. Как депутаты оправдывают свой визит на&nbsp;той Фото с Райымом-миллионером. Как депутаты оправдывают свой визит на той
Депутат парламента предлагает изменить принцип распределения мандатов Депутат парламента предлагает изменить принцип распределения мандатов
Президент Туркменистана покормил любимого коня морковкой и&nbsp;зачитал о&nbsp;нем рэп Президент Туркменистана покормил любимого коня морковкой и зачитал о нем рэп
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
С&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;10&nbsp;мая СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»