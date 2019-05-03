Этнические сообщества Кыргызстана выработали модель совместного проживания

На протяжении тысячелетий этнические сообщества Кыргызстана выработали уникальную модель совместного проживания на общей территории. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на 25-летнем юбилее Ассамблеи народа Кыргызстана.

Глава государства отметил, что различные этносы с разными культурами и вероисповеданием всегда жили в мире и согласии на территории Кыргызстана.

«Тысячелетиями наша земля являлась местом, где царили толерантность и согласие. Единство противостояния внешним врагам. История констатирует, что нет ничего ценнее нашего единства и ничего важнее интересов нашей страны. На протяжении тысячелетий этнические сообщества Кыргызстана выработали уникальную модель совместного проживания на общей территории. Стали обществом национальностей и этносов, имеющих единую родину и великую историю», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.