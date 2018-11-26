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Власть

Дисциплину обсуждали. Глава БГК объяснил, почему перед заседанием удалили СМИ

«Перед заседанием мы хотели обсудить вопросы дисциплины» — так председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров прокомментировал 24.kg, почему журналистов удалили из зала.

Он отметил, что в пятницу вечером БГК не смог собрать кворум.

«Обсудили, по уважительной причине не явились депутаты или нет. Если депутат не может присутствовать на сессии, то он должен в письменном виде обратиться на имя спикера, если заболел — позвонить. Шла речь о том, чтобы повысить посещение и в постоянных комиссиях, и на сессиях», — пояснил Жаныбек Абиров.

Очередная сессия БГК продолжается четвертый день. В первый день работы депутаты обсудили всего два вопроса из одиннадцати. Сегодня депутаты намерены рассмотреть девять вопросов, включенных в раздел «разное».
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