Комплексный подход к вопросу государственной важности: о методах борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке

Грязный воздух в Бишкеке, точнее его недопустимый уровень, уже перестал быть главным вопросом исключительно экологических сообществ. Теперь этой проблемой вплотную занялись госорганы. Причем на высоком государственном уровне.

Почему в борьбе за чистый воздух будет использован метод комплексного подхода? Предусмотрено ли взаимодействие госструктур с общественными организациями? Кто возьмет ответственность за мониторинг исполнения поставленных задач?

Когда бишкекчане почувствуют результаты и вздохнут полной грудью?

В дискуссии принимают участие:

Болот Жунусов — заместитель руководителя аппарата правительства КР,

Эмильбек Каптагаев — руководитель НИСИ,

Талант Нарбаев — эксперт Центра политико-правовых исследований,

Канат Абдрахманов — директор Центра климатического финансирования,

Гульнара Искакова — эксперт Центра политико-правовых исследований,

Ислам Момоконов — руководитель МП «Бишкекские парковки и стоянки»,

Азамат Темиркулов — политолог,

Дмитрий Ветошкин — эколог.

Модератор — Болот Жунусов.