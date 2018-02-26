Компания Samsung на выставке MWC 2018 представила одну из главных новинок года — флагманы Galaxy S9 и S9 Plus. Об этом сообщила ВВС.

Как отмечается, дизайном новые смартфоны не сильно отличаются от предшественников. Зато у гаджетов появились дополнительные интересные возможности, связанные с возможностями камер.

Как отметил портал hi-tech.mail.ru, у смартфонов появилась замедленная съемка или «селфимоджи». Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности.

Смартфонам достался тот же корпус из стекла и металла, маленькие рамки, закругленные грани и нестандартное соотношение сторон 18,5 : 9.

Основное изменение дизайна затронуло модуль камеры и сканер отпечатка. В Galaxy S8 сканер расположен справа от камеры, так что некоторые пользователи не всегда попадали на него пальцем и постоянно жаловались на заляпанный объектив камеры. В новом флагмане сканер расположился снизу от камеры, так что это должно решить проблему.

Главным нововведением конструкции стали стереодинамики от компании AKG. Для стереозвука используются динамик на нижнем торце и разговорный динамик. В комплекте идет и их фирменная гарнитура. Остался прежний стандарт защиты корпуса IP68: можно погружать под воду на глубину до 1,5 метра на полчаса.

Экраны у Galaxy S9 и S9 Plus не изменились — 5,8 и 6,2 дюйма с разрешением 1440 × 2960 пикселей (QHD+). По традиции во флагманы Samsung устанавливают матрицы Super AMOLED.

Помимо стандартных цветов (серого, черного и голубого) появился новый вариант — сиреневый «ультрафиолет».

Фото hi-tech.mail.ru. Samsung разнообразила цветовую гамму флагманов

В конструкцию камеры смартфонов добавили модуль быстрой памяти DRAM. Благодаря этому он получил новый режим замедленной съемки видео с частотой 960 кадров в секунду. А в 4K смартфоны научились снимать с частотой 60 кадров в секунду. Поддержка кодека HEVC позволяет сжимать видео в два раза без потери качества.

Еще появилась новая система шумоподавления на фото: смартфон делает сразу 4 снимка, затем соединяет их в один для повышения резкости и снижения числа артефактов.

Galaxy S9 Plus получил еще одну «фишку» — двойную камеру, как в Galaxy Note8. Это позволяет снимать объекты с двукратным оптическим увеличением и программно размывать задний фон на портретах.

Как работают «селфимоджи»

Samsung решила подготовить свой ответ на функцию Animoji от Apple с помощью AR Emoji. С помощью фронтальной камеры смартфон составляет объемную маску лица и создает виртуального анимационного персонажа, который повторяет движения и мимику лица человека.

Также функция распознавания лица теперь работает совместно со сканером радужной оболочки глаза. Это должно увеличить степень безопасности содержимого и ускорить процесс разблокировки.

По традиции флагманы Galaxy S9 выйдут в двух модификациях — с фирменным процессором Exynos и с чипом от Qualcomm. В США и Китае будет продаваться модель со Snapdragon 845, а в остальном мире появится версия с Exynos 9810. Разница между Galaxy S9 и S9 Plus будет и в объеме оперативной памяти — 4 и 6 ГБ.

Емкость аккумуляторов Galaxy S9 и S9 Plus не изменилась по сравнению с прошлогодними флагманами — 3000 и 3500 мАч. Благодаря новым и более энергоэффективным чипам смартфоны могут немного нарастить автономность.

Galaxy S9 будет стоить около 72 тысяч сомов, Samsung Galaxy S9 Plus — около 80 тысяч, а вот Samsung Galaxy S9 Plus с 256 ГБ встроенной памяти — около 90 тысяч сомов.

Продажа новинок начнется 16 марта.