Apple призналась, что специально замедляет старые телефоны

Компания Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Apple объяснила занижение скорости процессоров природой литий-ионных аккумуляторов, которые очень недолговечны и плохо переносят высокие и низкие температуры. Батареи в холодных условиях со временем хуже хранят заряд, из-за чего устройства могли выключаться для защиты электронных компонентов.

В прошлом году мы добавили функцию понижения частоты процессора для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2. Из заявления Apple

Также представители компании сообщили о планах добавить функцию в другие продукты.

Издание отметило, что такой ценой Apple увеличивает срок службы батарей в айфонах: смартфон ограничивает активность процессора, чтобы ему не потребовался серьезный заряд энергии.

При этом в большинстве случаев понижение тактовой частоты чипа останется для пользователей незаметным, так как это в большей степени касается задач, для которых нужны серьезные вычислительные ресурсы.