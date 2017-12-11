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Техноблог

Новые функции WhatsApp: администраторский доступ и «встряхивание»

WhatsApp тестирует новые возможности мессенджера, которые в ближайшее время могут появиться в приложении для Android. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

  • «Tap and hold to unblock» — функция, которая позволит пользователям Android нажать и удерживать палец на контакте, чтобы разблокировать его и отправить сообщение.
  • Cсылки-приглашения, как в iOS — функция некоторое время доступна в приложении iOS и скоро, похоже, заработает в версии Android. Ее можно использовать, чтобы приглашать пользователей в групповой чат.
  • «Shake to report» — функция позволяет встряхнуть смартфон, чтобы связаться со службой поддержки WhatsApp и сообщить о проблемах с приложением.
  • Администраторский доступ — набор функций для администратора чата, который позволяет отправлять сообщения участникам переписки, редактировать информацию о группе и прочее.

Некоторые из функций доступны в бета-версии приложения, однако это не означает, что они попадут в ближайшую финальную версию.
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