Новые функции WhatsApp: администраторский доступ и «встряхивание»

WhatsApp тестирует новые возможности мессенджера, которые в ближайшее время могут появиться в приложении для Android. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

«Tap and hold to unblock» — функция, которая позволит пользователям Android нажать и удерживать палец на контакте, чтобы разблокировать его и отправить сообщение.

Cсылки-приглашения, как в iOS — функция некоторое время доступна в приложении iOS и скоро, похоже, заработает в версии Android. Ее можно использовать, чтобы приглашать пользователей в групповой чат.

«Shake to report» — функция позволяет встряхнуть смартфон, чтобы связаться со службой поддержки WhatsApp и сообщить о проблемах с приложением.

Администраторский доступ — набор функций для администратора чата, который позволяет отправлять сообщения участникам переписки, редактировать информацию о группе и прочее.

Некоторые из функций доступны в бета-версии приложения, однако это не означает, что они попадут в ближайшую финальную версию.