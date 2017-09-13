Apple представила революционный смартфон iPhone X

Компания Apple представила новый смартфон iPhone X, в котором нет кнопки Home со сканером отпечатков, широких рамок и огромного корпуса с небольшим дисплеем. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Apple подхватила «безрамочный» тренд, и теперь новый iPhone может порадовать большим дисплеем и небольшими размерами корпуса. Но рамки все же есть, их почти не видно, если на экране темная картинка. Особенно бросается в глаза верхняя вставка с динамиком, камерой и сканером лица Face ID.

iPhone 8 получил новое соотношение сторон 18:9 — смартфон вытянули по высоте. Это позволило увеличить диагональ дисплея и сохранить комфортную ширину корпуса. Сзади у iPhone теперь опять стекло.

Переход к безрамочному формату требует жертв. Пришлось избавиться от кнопки Home — одной из отличительных черт смартфонов Apple. Вместе с кнопкой пропал и сканер отпечатков пальцев, на который компания и ввела моду вместе с iPhone 5s несколько лет назад.

Фото Apple.com. Компания нашла замену отпечатку пальца — iPhone 8 умеет определять владельца по лицу с помощью Face ID

Функции кнопки Home заменили жесты. Например, проведя пальцем снизу вверх, можно свернуть приложение. А Siri, и Apple Pay запускается с помощью кнопки сбоку.

iPhone создает объемную модель лица и хранит в закодированном виде для безопасности. Чтобы разблокировать смартфон, достаточно включить и посмотреть на него. Подобная функция больше двух лет есть у Microsoft — Windows Hello. Она работает на Windows-планшетах и ноутбуках, а смартфоны Lumia умели определять пользователя по радужке глаза.

Face ID определит владельца даже в темноте. Но, скорее всего, полный отказ от сканера отпечатков пальцев вызовет кучу неудобств. При появлении первых слухов о Face ID пользователи предположили, что это может быть неудобно при оплате смартфоном или использовании его в машине.

Фото Apple.com. iPhone X получил самый большой дисплей в истории смартфонов Apple — 5,8 дюйма

Новинкой для линейки стал OLED-дисплей — это матрицы, которые состоят из независимых точек без слоя с подсветкой. Эти пиксели светятся по отдельности. Для отображения черного цвета пиксель просто не загорается, поэтому на OLED-экранах особенно хорошо отображаются темные цвета, к тому же тратится меньше энергии.

Рекордным для Apple стало и разрешение дисплея — 1125×2436 пикселей. В прошлом самое высокое разрешение было Full HD у iPhone 6/6s/7 Plus.

Двойная камера iPhone X получила двойной модуль с разрешением 12 мегапикселей, второй модуль позволяет снимать с двукратным увеличением и поддерживает режим съемки портретов. Но теперь оба модуля работают с оптической стабилизацией. В iPhone 7 Plus из-за отсутствия стабилизации во втором модуле были проблемы с качеством съемки, и смартфон переключался на первый модуль и программно увеличивал изображение.

Также Apple показала систему AirPower, благодаря которой iPhone, часы Apple Watch и наушники AirPods можно заряжать на одной платформе беспроводной зарядки Qi.

iPhone X выпускается в двух модификациях: с 64 и 256 ГБ памяти. Цена начинается от $999. Но смартфон надо подождать: предзаказ откроется только 27 октября, а старт продаж запланирован на 3 ноября.