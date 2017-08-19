Более тысячи роботов устроили зажигательные танцы

Тысячу 69 роботов Dobi от WL Tech задействовали для самого массового танца среди разумных машин. Это произошло в китайском Гуанчжоу, сообщило агентство «Белта».

Достижение малышей оценили по достоинству, им удалось побить предыдущий мировой рекорд. Это официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннеса.

Роботам удалось достичь идеальной синхронности, над которой людям нужно работать и работать. Несмотря на то, что управление осуществлялось через единый центр, несколько танцоров упали во время исполнения номера.

Помимо танцевальных способностей, Dobi также неплохо поют, демонстрируют приемы кунг-фу и боксируют.