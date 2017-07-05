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Техноблог

iPhone 8 будет сканировать лицо и глаза вместо пальца

iPhone 8 получит 3D-сенсор распознавания лица, совмещенный с технологией сканирования глаз. Эта система сможет снимать блокировку устройства «за несколько сотен миллисекунд», даже если оно лежит на столе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Обладателям смартфона Apple не нужно будет держать его близко к лицу. По информации агентства, встроенный в телефон датчик глубины позволит собирать больше биометрических данных, нежели Touch ID, что уменьшает вероятность обмана сенсора при помощи фотографии.

Отказ Apple от сканера отпечатков мотивирован тем, что безграничный OLED-экран «айфона» будет простираться от края до края, поэтому места для Touch ID на нем не останется. Но Bloomberg не уточняет, планирует ли компания окончательно лишать смартфон датчика.
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