YouTube анонсировал четыре изменения для борьбы с экстремизмом

Представители YouTube, принадлежащей Google, огласили список изменений, которые сделают для борьбы с экстремистским контентом. Компания сообщила о четырех нововведениях, пишет theRunet.

По словам вице-президента и главного юрисконсульта Google Кента Волкера, несмотря на обширный набор инструментов, интернет-компаниям предстоит проделать еще много работы.

Будет улучшен набор инструментов для автоматического распознавания и удаления экстремистских видео. Системы модернизируют за счет технологий машинного обучения.

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Компания увеличит число экспертов из общественных организаций, которые отслеживают опасные видео. По словам Волкера, их число вырастет почти вдвое, к 63 организациям, которые уже занимаются поиском экстремистского контента, добавят еще 50.

Компания ужесточит стандарты. Например, видео, в которых говорится о превосходстве какой-либо из религий, не удалят, но к ним добавят предупреждения. Кроме того, из таких роликов уберут рекламу.

Также представители корпорации будут связываться с пользователями, которые просматривают видео с информацией об экстремизме. Такие ролики могут предназначаться для вербовки террористов. Тем, кто их смотрит, отправят ссылки на видео антиэкстремистского содержания, чтобы они пересмотрели свои взгляды.

Кент Волкер отметил, что YouTube сотрудничает с Facebook и Twitter для доработки инструментов по борьбе с терроризмом.