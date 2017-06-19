21:12
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Техноблог

YouTube анонсировал четыре изменения для борьбы с экстремизмом
Фото theRunet. Такими заставками будут предварять любое видео с сомнительным контентом

Представители YouTube, принадлежащей Google, огласили список изменений, которые сделают для борьбы с экстремистским контентом. Компания сообщила о четырех нововведениях, пишет theRunet.

По словам вице-президента и главного юрисконсульта Google Кента Волкера, несмотря на обширный набор инструментов, интернет-компаниям предстоит проделать еще много работы.

Будет улучшен набор инструментов для автоматического распознавания и удаления экстремистских видео. Системы модернизируют за счет технологий машинного обучения.

Читайте по теме
Facebook внедряет новые технологии борьбы с пропагандой терроризма в соцсети
Компания увеличит число экспертов из общественных организаций, которые отслеживают опасные видео. По словам Волкера, их число вырастет почти вдвое, к 63 организациям, которые уже занимаются поиском экстремистского контента, добавят еще 50.

Компания ужесточит стандарты. Например, видео, в которых говорится о превосходстве какой-либо из религий, не удалят, но к ним добавят предупреждения. Кроме того, из таких роликов уберут рекламу.

Также представители корпорации будут связываться с пользователями, которые просматривают видео с информацией об экстремизме. Такие ролики могут предназначаться для вербовки террористов. Тем, кто их смотрит, отправят ссылки на видео антиэкстремистского содержания, чтобы они пересмотрели свои взгляды.

Кент Волкер отметил, что YouTube сотрудничает с Facebook и Twitter для доработки инструментов по борьбе с терроризмом.
Ссылка:
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
Facebook внедряет новые технологии борьбы с пропагандой терроризма в соцсети
Названа самая опасная социальная сеть
Астронавт снял Землю на видео из открытого космоса
Пользователи Интернета нашли самого быстропечатающего на клавиатуре человека
Facebook из-за трансляции убийства упростит подачу жалоб на публикации
Красный iPhone 7 подожгли, но он оказался огнеупорным
Более 23 тысяч интернет-страниц заблокировали в России за пропаганду терроризма
YouTube запустит сервис для просмотра телевидения
Количество просмотров роликов на YouTube достигло миллиарда часов в день
«Твиттер» начал временно блокировать аккаунты-нарушители
Популярные новости
iPhone 8 станет зеркальным iPhone 8 станет зеркальным
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с&nbsp;Путиным и&nbsp;Трампом Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
Apple выпустит три iPhone с&nbsp;OLED-дисплеем в&nbsp;2018 году Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году
Чат-бот Microsoft обошел запрет и&nbsp;начал обсуждать Коран Чат-бот Microsoft обошел запрет и начал обсуждать Коран
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»