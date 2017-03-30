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Техноблог

Samsung презентовал новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+

Фото Samsung. В результате получился большой дисплей, а не большой телефон, заявили в компании

Вчера, 29 марта, компания Samsung в Линкольн-центре в Нью-Йорке презентовала новые флагманские аппараты Galaxy S8 с экраном 5,8 дюйма и Galaxy S8+ с экраном 6,2 дюйма. Об этом сообщила пресс-служба южнокорейской компании.

Как отмечается, гаджеты оснащены изогнутым по краям дисплеем. Корпус обеих моделей сделан из стекла с металлической рамкой. При этом кнопки управления встроены прямо в экран, а сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю стенку. У флагмана будет сканер радужной оболочки глаз, как у Galaxy Note 7.

Фото РБК. Презентация новых флагманов Samsung

Смартфоны оснащены 8-мегапиксельной камерой на фронтальной стороне корпуса и 12-мегапиксельной основной камерой. Встроенная память составляет 64 гигабайта, оперативная — 4.

Кроме того, аппараты обзавелись собственным интеллектуальным помощником Bixby (аналог Siri у Apple).

Фото РБК. Презентация новых флагманов Samsung, которые представят в пяти цветах

Предзаказ на новый флагманский смартфон стартует 30 марта, а купить его можно будет 21 апреля в США. Продажа в России начнется 28 апреля. Смартфон будет представлен в черном, серебристом, сером, золотом и голубом корпусах.

Ожидается, что стоимость Galaxy S8 на старте продаж составит $700–800.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/48291/
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