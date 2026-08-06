Узбекистан запустил свой первый космический спутник Samarkand-2028. Об этом сообщает Министерство цифровых технологий.

Китайская компания Star Vision успешно осуществила запуск гиперспектральных спутников Samarkand-2028 и Lampung-1 с морской стартовой платформы у побережья китайской провинции Шаньдун, говорится в сообщении.

Указано, что проект является одним из крупнейших международных космических проектов в истории Узбекистана и открывает новый этап в развитии национальной космической программы. Кроме того, он способствует дальнейшему укреплению научно-технологического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.

В рамках проекта специалисты агентства «Узбеккосмос» разработали специальный модуль искусственного интеллекта для бортовой системы спутника. Эта технология позволяет обрабатывать гиперспектральные данные непосредственно на орбите, повышая эффективность передачи и последующего анализа информации.

Миссия Samarkand-2028 расширяет возможности применения космических технологий в сельском хозяйстве, экологии, мониторинге природных ресурсов, управлении водными ресурсами, предупреждении чрезвычайных ситуаций, градостроительстве и других стратегически важных направлениях, отметили в ведомстве.

Название Samarkand-2028 имеет символическое значение. Оно связано с решением, принятым на Международном астронавтическом конгрессе (IAC), состоявшемся в 2025 году в Сиднее, согласно которому 79-й Международный астронавтический конгресс в 2028 году пройдет в Самарканде.