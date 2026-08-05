Рост до 12 миллионов клиентов: SpaceX строит наземную сеть Starlink

Глобальная абонентская база сервиса спутникового интернета Starlink достигла 12 миллионов человек, а сама сеть готовится к развертыванию наземной инфраструктуры мобильной связи.

Как отмечает издание PCMag, за апрель — май число пользователей Starlink увеличилось на рекордные 1,7 миллиона человек. Совокупная выручка SpaceX во втором квартале 2026 года выросла в годовом сравнении на 92 процента — до 7,8 миллиарда долларов.

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Телекоммуникационный сегмент компании принес 4,3 миллиарда долларов, показав годовой рост на 66 процентов и на 32 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Доходы в корпоративном и государственном секторах выросли до 1,8 миллиарда долларов. Средняя выручка с одного клиента (ARPU) сохранилась на уровне 66 долларов в месяц.

Для повышения доступности услуг президент SpaceX Гвинн Шотвелл и основатель компании Илон Маск анонсировали создание гибридной сети Starlink Mobile.

Для запуска полноценного мобильного сервиса компании потребуется поэтапно построить и переоборудовать наземные базовые станции на основе имеющихся спутниковых терминалов.

Параллельно SpaceX готовит обновление орбитальной группировки: вывод нового поколения спутников V3 на ракете Starship позволит обеспечивать гигабитные скорости передачи данных. Полноценное развертывание обновленной системы планируется завершить во втором квартале 2027 года.