ChatGPT стал лидером в Конгрессе США: на сервис потратили $113 тысяч

Платформа OpenAI ChatGPT стала самым популярным сервисом искусственного интеллекта в Конгрессе США по итогам финансового анализа расходов американского парламента.

За финансовый год, завершившийся 31 марта 2026 года, структурам Палаты представителей, включая ее комитеты и институциональные счета, на сервисы OpenAI пришлось около 90 процентов всех расходов на ИИ-технологии. Об этом сообщило издание TechCrunch.

На подписки и использование ChatGPT Конгресс США направил 113 тысяч 580 долларов в рамках 798 отдельных транзакций.

Вторым по популярности чат-ботом в парламенте оказался Anthropic Claude, на который потратили 13 тысяч 160 долларов за 37 транзакций.

Структуры Демократической партии израсходовали на системы искусственного интеллекта 54 тысячи 165 долларов, что в три раза превысило аналогичные затраты представителей Республиканской партии — 15 тысяч 782 доллара.

Сотрудники американского парламента применяют сервисы искусственного интеллекта для подготовки служебных записок, составления кратких сводок, анализа проектов законов, обработки результатов политических исследований, ответов на обращения избирателей и создания публикаций для социальных сетей. В отчетность не вошли случаи использования бесплатных учетных записей ИИ и доступ к нейросетям в рамках комплексов программного обеспечения.