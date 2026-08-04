Telegram объяснил причину временного удаления мессенджера из App Store

Apple временно удалила Telegram из App Store по всему миру после того, как обнаружила на платформе материалы с сексуализированным насилием над детьми, пишет Reuters со ссылкой на заявление мессенджера.

По данным издания, после удаления запрещенного контента и блокировки пользователя приложение вернулось в App Store менее чем через сутки.

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В Telegram заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости к подобным материалам. С начала 2026 года мессенджер заблокировал почти 338 тысяч групп и каналов, связанных с их распространением.

Подобная ситуация уже происходила в 2018 году. Тогда Apple также временно удалила Telegram из App Store из-за запрещенного контента. После этого основатель мессенджера Павел Дуров сообщил об усилении системы модерации, и приложение вернулось в магазин.