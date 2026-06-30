Чтобы выжить. Сеул направит 880 миллиардов долларов на развитие чипов и ИИ

Южная Корея направит 880 миллиардов долларов на развитие чипов и ИИ. Планы анонсировал президент страны Ли Чжэ Мен, пообещав укрепить лидерство в отрасли в течение нескольких лет.

«Чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на полупроводники, нам необходимо оперативно завершить строительство производственных центров», — сказал он.

Компании, в том числе Samsung и SK Hynix, потратят не менее 880 миллиардов долларов на чипы и центры обработки данных, стремясь сохранить свои позиции в эпоху искусственного интеллекта.

Страна должна действовать быстрее, чем ее глобальные конкуренты, чтобы обеспечить себе лидерство в области чипов, центров обработки данных для искусственного интеллекта и физического искусственного интеллекта, заявил президент Южной Кореи на брифинге, где он назвал руководителей Samsung и SK Hynix «национальными героями».

«Мы вступаем в эпоху, когда все меняется в мгновение ока, — сказал он, пообещав поддержку правительства в создании экосистемы искусственного интеллекта. — Скорость — единственный способ выжить».

Правительство также заявило о поддержке инфраструктурных проектов, связанных с энергоснабжением и водоснабжением будущих производственных площадок, однако конкретные механизмы финансирования пока не раскрываются.