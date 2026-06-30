19:05
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Чтобы выжить. Сеул направит 880 миллиардов долларов на развитие чипов и ИИ

Южная Корея направит 880 миллиардов долларов на развитие чипов и ИИ. Планы анонсировал президент страны Ли Чжэ Мен, пообещав укрепить лидерство в отрасли в течение нескольких лет.

«Чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на полупроводники, нам необходимо оперативно завершить строительство производственных центров», — сказал он.

Компании, в том числе Samsung и SK Hynix, потратят не менее 880 миллиардов долларов на чипы и центры обработки данных, стремясь сохранить свои позиции в эпоху искусственного интеллекта.

Страна должна действовать быстрее, чем ее глобальные конкуренты, чтобы обеспечить себе лидерство в области чипов, центров обработки данных для искусственного интеллекта и физического искусственного интеллекта, заявил президент Южной Кореи на брифинге, где он назвал руководителей Samsung и SK Hynix «национальными героями».

«Мы вступаем в эпоху, когда все меняется в мгновение ока, — сказал он, пообещав поддержку правительства в создании экосистемы искусственного интеллекта. — Скорость — единственный способ выжить».

Правительство также заявило о поддержке инфраструктурных проектов, связанных с энергоснабжением и водоснабжением будущих производственных площадок, однако конкретные механизмы финансирования пока не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/380022/
просмотров: 1921
Версия для печати
Материалы по теме
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
OpenAI создаст колонку с камерой, которая будет изучать жизнь своего владельца
Пока скорая едет: как ИИ помогает пациенту в Бишкеке еще до приезда врачей
Основатель DeepSeek стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире
Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas
Кнопочные телефоны с поддержкой искусственного интеллекта выпустила Nokia
Искусственный интеллект: добро или зло для школьников и студентов?
Google встроила нейросеть Gemini в камеру электромобиля: что она умеет делать
Чем опасен ИИ: независимая научная группа представила свой первый доклад
Китайский ИИ теперь не уступает Anthropic в вопросах кибербезопасности
Популярные новости
После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на&nbsp;трансферном рынке После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
ChatGPT вышел из-под контроля и&nbsp;напал на&nbsp;крупнейший в&nbsp;мире хаб ИИ-моделей ChatGPT вышел из-под контроля и напал на крупнейший в мире хаб ИИ-моделей
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов