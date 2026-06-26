Китайский LineShine возглавил рейтинг тор-500 самых мощных вычислительных систем

Суперкомпьютер LineShine занял первое место в рейтинге тор-500 самых мощных вычислительных систем в мире. Этот рейтинг содержит список 500 самых мощных суперкомпьютеров, по нему также можно проследить технологический процесс и мировые тенденции.

Фото СМИ. Суперкомпьютер LineShine занял первое место в рейтинге тор-500 самых мощных вычислительных систем в мире

Как пишет Guardian, компьютер LineShine обошел американский ЭВМ El Capitan и возглавил список. Китаю удалось занять верхнюю позицию рейтинга впервые с 2017 года, несмотря на технологические санкции Вашингтона.

LineShine отличается от других высокопроизводительных компьютеров тем, что он работает на обычных компьютерных чипах, а не на графических процессорах, которые используют при работе с ИИ. Для его работы нужно 42,2 мегаватта электроэнергии. LineShine установлен в Национальном суперкомпьютерном центре КНР. Машина достигла производительности в 2,198 экзафлопса — это свыше 2 квинтиллионов вычислений в секунду.

Американский суперкомпьютер El Capitan, который занял вторую строчку рейтинга, находится в Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора в Калифорнии и его производительность — 1,809 эксафлопса.

Третье и четвертое место также заняли суперкомпьютеры из США Frontier и Aurora, а пятая строчка досталась немецкой ЭВМ Jupiter. 101-е место в рейтинге занял российский суперкомпьютер от «Яндекса» «Червоненкис». У него американские процессоры AMD Epyc 7702, ускорители графики Nvidia A100 и мощность 21 530 тфлопс.