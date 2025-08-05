В Кыргызстане впервые создана государственная облачная платформа G-Cloud

Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по созданию государственной облачной платформы G-Cloud для информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики.

Отмечается, что более 80 виртуальных машин и физических серверов с суммарным объемом обрабатываемых данных более 100 терабайт были перенесены в облачную платформу. Информационные системы государственных организаций перемещены в облако без остановки работы приложений. Заказчиком работ по проекту выступило Министерство цифрового развития и инновационных технологий при поддержке Всемирного банка и Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Первая в истории КР государственная облачная платформа G-Cloud является ключевым элементом будущей цифровой экосистемы страны и основой цифрового управления нового поколения.

Платформа G-Cloud призвана стать централизованной инфраструктурой, объединяющей в единую систему государственные информационные ресурсы, обеспечивая их защищенность, надежность и масштабируемость. Новая цифровая платформа позволит размещать государственные информационные системы, обмениваться межведомственными данными напрямую, обеспечивая высокую степень отказоустойчивости, в том числе при техногенных катастрофах или внешнем вмешательстве.

Работы по созданию государственной облачной платформы G-Cloud были выполнены за 11 месяцев. В рамках проекта специалисты «АМТ-Груп» совместно со специалистами заказчика выполнили анализ существующих информационных систем, были выбраны 134 системы, которые активно использовались государственными ведомствами.

«В процессе переноса АИС для нас было крайне важно сохранить нормальный режим функционирования систем — со всеми нашими процедурами и инструментами контроля, — сказал координатор проекта Рустамбек Сарткалчаев. — Именно поэтому от наших партнеров требовались не только профессиональные знания в области IТ, но и высокий уровень экспертизы в области проектного управления. Специалисты «АМТ-Груп» справились с этим на «отлично», показав высокий уровень квалификации и гибкость в решении возникающих задач. Потребители электронных услуг получали их в полном объеме без перерывов и сбоев в работе сервисов».

«Создание государственной облачной платформы и перенос в нее государственных информационных систем — сложная и ответственная задача. Большой опыт специалистов компании «АМТ-Груп» и командная работа всех участников проекта позволили выполнить работы по проекту в срок и без сбоев в работе систем», — сказал генеральный директор «АМТ-Груп» Александр Гольцов.