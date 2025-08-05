Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты, сообщает AnTuTu.

Самым мощным смартфоном в категории оказался iQOO Z10 Turbo с чипом MediaTek Dimensity 8400, благодаря которому гаджет набирает в бенчмарке AnTuTu в среднем 1,73 миллиона баллов. В тройку лидеров также вошли Realme Neo7 SE (1,7 миллиона) и Redmi Turbo 4 (1,66 миллиона), за производительность которых отвечают чипы Dimensity 8400-Max и 8400-Ultra соответственно.

Следом идут Oppo Reno14 Pro с чипом Dimensity 8450, набирающий 1,55 миллиона баллов, Vivo Y300 GT (1,53 миллиона) на базе Dimensity 8400, OnePlus Ace 3V на Snapdragon 7+ Gen 3 (1,39 миллиона) и Oppo Reno14 (1,33 миллиона) с чипом Dimensity 8350.

Замыкают топ Oppo Reno13 Pro (1,33 миллиона) и Redmi K70E (1,29 миллиона), за производительность которых отвечает чип Dimensity 8300-Ultra, а также Redmi Note 12 Turbo с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, набирающий в среднем в бенчмарке 1,13 миллиона баллов.

Авторы рейтинга подчеркивают, что в нем собраны устройства, предназначенные для китайского рынка. Некоторые из этих смартфонов представлены за пределами Китая, но на международной арене список будет отличаться.