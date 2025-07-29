Корпорация Apple запустила страховку на все свои гаджеты

Корпорация Apple запустила новую программу страхования своих гаджетов AppleCare One, сообщает издание The Verge.

Программа позволяет застраховать одновременно три устройства на выбор. У компании есть программа AppleCare Plus, которая предусматривает страхование и бесплатный ремонт одного устройства.

Согласно условиям сервиса, пользователь может застраховать три любых гаджета Apple за $19,99 в месяц. При добавлении каждого дополнительного устройства стоимость страховки увеличивается на $5,99. Сервис позволяет отремонтировать любые повреждения неограниченное количество раз, а также дает право на приоритетное обслуживание.

Кроме того, в подписку AppleCare One можно добавить старые устройства, которые были приобретены не более четырех лет назад. Перед добавлением специалисты компании проверят гаджет — в Apple подчеркнули, что девайс должен быть в хорошем состоянии. Страховка покрывает стоимость ремонта iPhone, iPad или Mac. В США программа уже запущена.