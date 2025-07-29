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Техноблог

Корпорация Apple запустила страховку на все свои гаджеты

Корпорация Apple запустила новую программу страхования своих гаджетов AppleCare One, сообщает издание The Verge.

Программа позволяет застраховать одновременно три устройства на выбор. У компании есть программа AppleCare Plus, которая предусматривает страхование и бесплатный ремонт одного устройства.

Согласно условиям сервиса, пользователь может застраховать три любых гаджета Apple за $19,99 в месяц. При добавлении каждого дополнительного устройства стоимость страховки увеличивается на $5,99. Сервис позволяет отремонтировать любые повреждения неограниченное количество раз, а также дает право на приоритетное обслуживание.

Кроме того, в подписку AppleCare One можно добавить старые устройства, которые были приобретены не более четырех лет назад. Перед добавлением специалисты компании проверят гаджет — в Apple подчеркнули, что девайс должен быть в хорошем состоянии. Страховка покрывает стоимость ремонта iPhone, iPad или Mac. В США программа уже запущена.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337729/
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