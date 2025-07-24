Китай протестировал 6G-интернет со скоростью 280 гигабит в секунду

КНР протестировала 6G-интернет со скоростью 280 гигабит в секунду. Китайский оператор China Mobile объявил о запуске первой в мире маломасштабной экспериментальной сети связи шестого поколения (6G). В тестовую инфраструктуру входят 10 базовых станций. Проект реализуется в исследовательских целях и не предполагает коммерческого использования на текущем этапе, сообщает MyDrivers.
Суммарные инвестиции China Mobile в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по направлению 6G превысили 39,1 миллиарда юаней. Компания сообщает об участии в четырех ключевых национальных проектах в сфере научно-технического развития и формировании перечня из десяти приоритетных 6G-технологий.
Согласно текущим планам, полномасштабное развертывание сетей шестого поколения в Китае может начаться уже к 2028 году.