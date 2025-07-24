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Техноблог

Китай протестировал 6G-интернет со скоростью 280 гигабит в секунду

КНР протестировала 6G-интернет со скоростью 280 гигабит в секунду. Китайский оператор China Mobile объявил о запуске первой в мире маломасштабной экспериментальной сети связи шестого поколения (6G). В тестовую инфраструктуру входят 10 базовых станций. Проект реализуется в исследовательских целях и не предполагает коммерческого использования на текущем этапе, сообщает MyDrivers.

По данным оператора, в ходе пилотных испытаний достигнута скорость передачи данных до 280 гигабит в секунду — это более чем в 14 раз превышает теоретический максимум сетей 5G. При такой скорости объем в 50 гигабайт можно передать менее чем за полторы секунды, что существенно быстрее возможностей современных проводных решений.

Суммарные инвестиции China Mobile в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по направлению 6G превысили 39,1 миллиарда юаней. Компания сообщает об участии в четырех ключевых национальных проектах в сфере научно-технического развития и формировании перечня из десяти приоритетных 6G-технологий.

Согласно текущим планам, полномасштабное развертывание сетей шестого поколения в Китае может начаться уже к 2028 году.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337283/
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