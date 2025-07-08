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Техноблог

Китай разрабатывает специальную версию TikTok с кодовым названием M2

Компания ByteDance 5 сентября запустит новую, эксклюзивную для США версию приложения TikTok. Этот шаг является частью усилий по выполнению требований американского законодательства, обязывающего компанию продать свои американские активы из-за опасений, связанных с национальной безопасностью. Об этом сообщает издание The Information.

Новая версия приложения получила внутреннее кодовое название M2. В день ее дебюта существующее приложение TikTok, известное внутри компании как M, будет удалено из американских магазинов приложений. Пользователям будет предложено загрузить новую версию для дальнейшего использования платформы.

Американским пользователям TikTok необходимо будет перейти на новую версию до марта 2026 года, чтобы сохранить доступ к платформе. После этой даты текущее приложение перестанет функционировать.

Отмечается, что правила Apple не позволяют разработчикам создавать региональные версии приложений в рамках одной карточки в App Store. Поэтому TikTok вынужден выпустить M2 как отдельное приложение с новым идентификатором. В рамках перехода все пользовательские данные будут перенесены на инфраструктуру, расположенную в Соединенных Штатах.

Решение о выпуске отдельного приложения для США последовало за принятием Конгрессом закона, который обязывает китайскую материнскую компанию ByteDance либо продать свой американский бизнес TikTok, либо столкнуться с общенациональным запретом. Предполагается, что американская версия приложения будет управляться группой владельцев из США, в которую войдет компания Oracle.

О блокировке приложения впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) президентом Джо Байденом 24 апреля 2024 года. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/335458/
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