В Лаборатории Касперского назвали самый защищенный от мошенников смартфон.
«На смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз», — сказал он.
Эксперт также отметил, что Apple удаляет сомнительные приложения из магазина, но проходит время, прежде чем они исчезнут. При этом, по его словам, открытость платформы Android привела к намного большей популярности их смартфонов в мире.