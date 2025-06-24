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Техноблог

В Лаборатории Касперского назвали самый защищенный от мошенников смартфон

В Лаборатории Касперского назвали самый защищенный от мошенников смартфон.

По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, Apple остается самыми защищенными от мошенников. Об этом он рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума.

«На смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз», — сказал он.

Эксперт также отметил, что Apple удаляет сомнительные приложения из магазина, но проходит время, прежде чем они исчезнут. При этом, по его словам, открытость платформы Android привела к намного большей популярности их смартфонов в мире.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/333839/
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