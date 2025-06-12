Disney и Universal подали в суд на нейросеть из-за нарушения авторских прав

Кинокомпании Disney и Universal подали в суд на нейросеть Midjourney из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает The New York Times.

Голливудские студии обратились в Окружной суд Калифорнии о нарушении авторских прав к разработчику нейросети Midjourney, которая позволяет генерировать изображения по текстовому запросу с использованием искусственного интеллекта.

Они называют нейросеть «бездонной ямой плагиата». В иске утверждается, что Midjourney создавала «бесчисленные несанкционированные копии» персонажей из «Звездных войн», «Симпсонов», «Истории игрушек», «Шрека», «Гадкого Я» и других фильмов и обучала на них свои модели ИИ.

Disney и Universal считают, что изображения с участием известных персонажей Midjourney создает с нарушением закона об авторских правах. Только в прошлом году, как заявили студии, нейросеть заработала $300 миллионов.

Голливуд требовал прекратить нарушения или внедрить технологию, которая не позволит пользователям создавать изображения, содержащие их интеллектуальную собственность, но компания проигнорировала их просьбы.

Студии требуют $150 тысяч ущерба и просят назначение суда присяжных, утверждая, что действия Midjourney угрожают «перевернуть фундаментальные принципы закона США об авторском праве».

Иск, поданный Disney и Universal, стал первым случаем, когда крупные голливудские студии обратились в суд с жалобой на фирму, занимающуюся искусственным интеллектом.