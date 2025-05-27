Бесплатно и для всех. Инженер NASA запустил сервис для создания селфи из космоса

Бывший инженер NASA Марк Робер запустил сервис для создания селфи из космоса. Он будет работать бесплатно для всех желающих, сообщается на сайте федерального агентства.

Поясняется, что пользователь загружает свою фотографию на сайт, снимок появляется на экране устройства, закрепленного на спутнике, камера фотографирует этот экран на фоне Земли, и через несколько месяцев готовое «космическое» селфи становится доступным пользователю по уникальной ссылке.

Сервис использует спутник Sat Gus. Его вывели на орбиту ракетой SpaceX в январе 2025 года. Спутник вращается вокруг Земли на высоте около 600 километров. Он доступен только для лиц старше 13 лет, запрещены чужие фото, изображения знаменитостей, AI-генерации, также не принимаются обнаженные, политические или оскорбительные материалы.

Все работает бесплатно. Первую партию космических селфи обещают в середине лета.