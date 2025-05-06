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Техноблог

В Telegram добавлена функция сверхзащищенных групповых звонков

В Telegram добавлена функция сверхзащищенных групповых звонков. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Последнее обновление Telegram предлагает вам сверхзащищенные групповые звонки», — отметил он.

Павел Дуров подчеркнул, что групповые звонки в мессенджере защищены не только сквозным шифрованием, но и «технологией, похожей на блокчейн». По его словам, пользователь мессенджера сможет добавить к любому звонку до 200 человек с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений.

Основатель Telegram добавил, что голосовые и видеочаты в группах поддерживают десятки тысяч участников. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328286/
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