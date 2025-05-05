Добро пожаловать в Teams. Сегодня Skype завершает свою работу

Microsoft прекращает поддержку Skype с сегодняшнео дня, 5 мая, и переключается на Teams.



Корпорация Microsoft теперь сосредоточится на развитии платформы Microsoft Teams. Пользователям доступен автоматический перенос контактов и чатов в новый сервис.

Напомним, ранее пользователи Skype получили уведомления о переходе на бесплатную версию Teams с сохранением основных функций: видеозвонков, обмена сообщениями и файлами.

Данные из Skype будут храниться до января 2026 года. Пользователи могут экспортировать их вручную или дождаться автоматического удаления.

Teams предлагает дополнительные возможности: организацию встреч, управление календарями и создание сообществ.

Skype был запущен в 2003 году и приобретен Microsoft в 2011 году за $8,5 миллиарда. В марте 2017 года Microsoft представила Teams, который теперь призван стать основной платформой для коммуникаций, заменив уходящий в прошлое Skype.