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Техноблог

Сервис Skype прекращает свою работу в мае 2025 года — решение Microsoft

Американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года. В коде последней версии Skype обнаружили строку с сообщением о закрытии, сообщает портал XDA Developers.

Последняя предварительная версия Skype для Windows содержит строку с сообщением: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams».

Компания Microsoft пока никак не комментировала ситуацию и не объявляла о планах закрыть культовый сервис.

Skype заработал в 2003 году и на протяжении долгих лет оставался самым популярным сервисом для обмена сообщениями.

Microsoft приобрела Skype в 2011 году за $8,5 миллиарда и пыталась интегрировать его в различные продукты, такие как Windows, Windows Phone и Xbox.

За последние десятилетие Skype претерпел множество изменений и обновлений, включая попытку интеграции с приложениями «Телефон» и «Сообщения» на Windows 10 Mobile, чтобы конкурировать с iMessage.

Однако в последние годы интерес к Skype снизился. Microsoft не смогла позиционировать его как жизнеспособное решение в период пандемии, и многие пользователи перешли на более современные платформы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/321399/
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