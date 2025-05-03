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Техноблог

Microsoft отменила использование паролей при регистрации новых аккаунтов

Компания Microsoft отменила использование паролей при регистрации новых пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что корпорация в течение многих лет давала возможность входить в Windows без пароля и даже предоставляла пользователям опцию удалять пароли из своих учетных записей.

Теперь новых пользователей просят использовать более безопасные методы: ключи доступа, push-уведомления либо ключи безопасности.

«Новые учетные записи Microsoft теперь будут «без пароля по умолчанию». Новые пользователи будут иметь несколько вариантов входа в свою учетную запись без пароля, и им никогда не придется регистрировать пароль. Существующие пользователи могут зайти в настройки своей учетной записи, чтобы удалить свой пароль», — заявили в компании.

До этого портал Neowin сообщал, что после удаления Microsoft сценария bypassnro.cmd в Windows 11 пользователи начали сталкиваться с проблемами, связанными с принудительным шифрованием диска с помощью BitLocker, что может привести к потере данных.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328187/
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