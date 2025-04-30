Telegram-бот для записи детей в первый класс запустили в Кыргызстане

Министерство образования и науки представило новый Telegram-бот на основе искусственного интеллекта «Мектепке кабыл алуу» (@Mektep110bot). Он предназначен для упрощения процесса записи детей в первый класс.
По данным ведомства, за первый месяц работы ботом воспользовались более 10 тысяч человек.
Преимущества бота:
- отвечает на часто задаваемые вопросы на русском и кыргызском языках;
- предоставляет многоязычную поддержку, учитывая потребности всех групп населения;
- доступен круглосуточно, что позволяет получить консультацию в любое удобное время;
- обеспечивает единый источник достоверной информации о процессе зачисления;
- помогает родителям избежать необходимости личного посещения школы для получения базовой информации;
- снижает нагрузку на сотрудников школ, автоматизируя ответы на типовые вопросы;
- использует современные технологии ИИ для точного и быстрого предоставления релевантной информации.
Проект реализован при поддержке Европейского союза в рамках программы «Поддержка развития образования в Кыргызстане (2023-2025)».
Эксперты ведомства работают над расширением спектра ответов от бота не только по электронной записи в школу, но и в целом по переходу на 12-летнее образование.
В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.
Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.