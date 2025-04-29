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Техноблог

В России свой первый полет совершил «импортозамещенный» самолет МС-21

В России свой первый полет совершил «импортозамещенный» самолет МС-21. Об этом сообщили в корпорации «Ростех».

Опытный образец самолета МС-21, оснащенный новым российским оборудованием, впервые поднялся в небо для начала заводских испытаний, уточнили в корпорации.

«Ростех»
Фото «Ростех»

На борту машины тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Всего авиастроители заменили порядка 80 иностранных систем и агрегатов.

Полет выполнен с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев». Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров.

Исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко заявил, что МС-21 «заменит «боинги» и «эйрбасы» в небе России».

МС-21 — среднемагистральный самолет, он способен перевозить до 211 пассажиров. Серийное производство предполагалось начать в 2016 году, однако оно неоднократно откладывалось. По последним утвержденным планам к 2030-му должны произвести более 200 бортов этой модели, однако сроки могут снова сдвинуться.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327823/
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