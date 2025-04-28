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Техноблог

Илон Маск рассказал, когда роботы полностью заменят людей в хирургии

В течение пяти лет роботы смогут заменить врачей-хирургов. Об этом американский предприниматель, глава нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск написал на своей странице в соцсети X.

Johns Hopkins University
Фото Johns Hopkins University

Комментируя информацию о прогрессе робототехники в сфере хирургии, Илон Маск отметил, что в самое ближайшее время роботы превзойдут хороших хирургов, а примерно через пять лет — и самых лучших.

Он также рассказал, что Neuralink применила робота-хирурга для введения электродов в ткани мозга человека. Илон Маск подчеркнул, что человек из-за отсутствия у него необходимой скорости и точности не смог бы выполнить такую задачу.

Ранее эксперты назвали топ-10 технологий, которые в 2025 году изменят мир. В частности, отмечалось, что обещания о том, что стволовые клетки человеческих эмбрионов могут излечивать болезни, начали сбываться. Экспериментальные трансплантации клеток, выращенных в лаборатории, уже помогают лечить несколько различных недугов.

В июне 2024 года были опубликовали результаты испытаний нового лекарства для профилактики ВИЧ — ленкапавира. Это средство, вводимое раз в полгода, показало 100-процентную эффективность и защитило более 5 тысяч женщин и девочек в Уганде и Южной Африке от вируса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327540/
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