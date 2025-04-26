Линейку аксессуаров в стиле франшизы «Гарри Поттер» выпустила компания Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила линейку новых аксессуаров Harry Potter Edition, в которую вошли беспроводная колонка, внешний аккумулятор, клавиатура и мышь. Об этом сообщает GizmoChina.

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Беспроводная колонка получила корпус, защищенный от воды и пыли по стандарту IP67, динамик мощностью 4 ватт и автономность до пяти часов работы. Внешний аккумулятор емкостью 10 тысяч миллиампер в час поддерживает зарядку мощностью до 33 ватт и оснащен разъемами USB-C и USB-A.

Мышь весом всего 65 граммов использует передовой сенсор PixArt PAW3395 и работает как в проводном, так и в беспроводном режиме с частотой опроса 8 килогерц. Клавиатура выделяется встроенным 1-дюймовым экраном, поддержкой трех режимов подключения и батареей на 7 тысяч 800 миллиампер в час.

Все устройства выполнены в тематике франшизы «Гарри Поттер».