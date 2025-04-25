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Техноблог

Создана жевательная резинка, способная защитить от герпеса и гриппа

Создана жевательная резинка, способная защитить от герпеса и гриппа, сообщает Oddity Central.

Уточняется, что ученые из Финляндии и США разработали жевательную резинку, способную нейтрализовывать вирусы гриппа и герпеса. В основе инновационного продукта лежит природный белок FRIL, полученный из бобов Lablab purpureus. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy, показало, что эта жвачка может эффективно снижать вирусную нагрузку, предотвращая распространение инфекций.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Лабораторные испытания подтвердили эффективность разработки. С помощью механической модели рта исследователи выяснили, что жевание резинки в течение 15 минут высвобождает более половины противовирусного белка, снижая концентрацию вирусов гриппа на 95 процентов. Для вирусов герпеса типа HSV-1 и HSV-2 потребовалось 160 миллиграммов и 74 миллиграммов белка соответственно.

Разработчики подчеркивают, что изобретение соответствует стандартам безопасности как для пищевых продуктов, так и для лекарственных средств. Жвачка сохраняет свои свойства при комнатной температуре в течение 800 дней, что делает ее удобной для массового производства и хранения.

В ближайшее время авторы планируют начать клинические испытания с участием людей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327307/
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