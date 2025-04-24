В Японии 2,2 миллиона человек встали в очередь на консоль Nintendo Switch 2

В Японии более 2,2 миллиона человек оказались в очереди на новую консоль Nintendo Switch 2. Они подали заявки на участие в специальной лотерее за право оформить предварительный заказ. Эта цифра значительно превзошла как ожидания самой компании, так и количество устройств, которое будет доступно к моменту запуска. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle.

Фото Video Games Chronicle

Прямые предварительные заказы на консоль в стране пока не открыты. Вместо этого покупатели получили возможность попытать удачу, зарегистрировавшись в лотерее через сервис My Nintendo. Результаты первого раунда будут объявлены сегодня.

Как сообщила Nintendo, участие в розыгрыше приняли свыше 2,2 миллиона желающих. Такой ажиотаж означает, что доступных на старте продаж 5 июня устройств не хватит на всех. В связи с этим компания уже предупредила, что далеко не всем участникам лотереи улыбнется удача получить возможность оформить покупку.

Заявки тех, кто не выиграет в первом туре, будут автоматически перенесены во второй раунд лотереи. Однако даже с учетом повторного розыгрыша удовлетворить весь спрос на запуске не удастся.

В сложившейся ситуации Nintendo активно анализирует свои производственные мощности и логистические цепочки, чтобы максимально увеличить поставки консолей к дате релиза.

В Японии Nintendo Switch 2 будет доступна в версии с поддержкой только местного языка по цене $350. Глобальная же версия устройства будет продаваться по цене от $450.