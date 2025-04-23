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Техноблог

В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь

В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь. Проект стартовал в Канимехском районе Навоийской области, сообщает Министерство сельского хозяйства.

СМИ
Фото СМИ. В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь

Уточняется, что инициатором выступил хоким района Руслан Рузаев. По его инициативе в регион доставили специализированное оборудование, способное воздействовать на атмосферу, формировать облачные скопления и стимулировать выпадение дождя.

Проект реализуется совместно с казахстанской компанией International Centre of Climate Change Technologies.

Цель внедрения технологии — борьба с засухой и улучшение состояния пастбищ. Ожидается, что внедрение поможет сократить зависимость от природных источников воды. Если испытания пройдут успешно, подобные установки могут быть внедрены и в других районах страны.

Напомним, ранее Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327100/
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