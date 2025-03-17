22:54
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Экономика

Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями

В рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая зампредседателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел переговоры с руководителями ряда крупных китайских компаний в Урумчи.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями

В ходе встречи с предприятием «Китай-Кыргыз Кайюань промышленное развитие» обсуждался ход реализации проекта строительства международного таможенно-логистического парка «Золотой путь Азия — Европа» в Чуйской области.

Бакыт Торобаев отметил, что для возведения таможенно-логистического парка выделят соответствующий земельный участок, а после ввода в эксплуатацию он должен в равной степени служить интересам экспортно-импортных операций двух стран.

Напомним, что инвестиции в строительство логистического парка составляют $30 миллионов, соответствующий меморандум подписан в прошлом году на VIII Иссык-Кульском экономическом форуме.

Также замглавы кабмина провел переговоры с компанией «Цюаньибао», занимающейся производством сельскохозяйственных дронов и технологий искусственного вызывания осадков.

Стороны обсудили совместные проекты по цифровизации сельского хозяйства. В результате переговоров фирма передала КР на грантовой основе сельскохозяйственную технику для искусственного вызывания дождя и уничтожения вредных насекомых на сумму более $1 миллиона 120 тысяч. Кроме того, между ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» и компанией «Цюаньибао» подписан меморандум о сотрудничестве.

Также в рамках рабочего визита в СУАР Бакыт Торобаев провел встречи с руководителями шести китайских предприятий, работающих в сферах семеноводства, животноводства и садоводства. Он подчеркнул, что в стране благоприятный инвестиционный климат, и пригласил их принять участие в сельскохозяйственном форуме, который состоится в Кыргызстане 3-4 апреля текущего года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323100/
просмотров: 1035
Версия для печати
Материалы по теме
Фермеры смогут получать кредиты под контракты — Бакыт Торобаев
Бакыт Торобаев: Проблем с поставками в КР семян и удобрений не будет
Мэрии города Ош выделили 500 миллионов сомов на покупку спецтехники
Бюст Чингиза Айтматова установили в Пекинском университете
Садыр Жапаров провел переговоры с главой постоянного комитета парламента КНР
Китай ввел ответные торговые пошлины против США
Министерство транспорта получило 453 единицы спецтехники
За что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой
В Китае будут доплачивать за покупку смартфонов местных брендов
Автопарк «Бишкексвета» пополнился шестью новыми вышками
Популярные новости
Рубль заметно подорожал и&nbsp;превысил отметку в&nbsp;1&nbsp;сом. Курсы валюты на&nbsp;13&nbsp;марта Рубль заметно подорожал и превысил отметку в 1 сом. Курсы валюты на 13 марта
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2025 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2025 год от Налоговой службы
Рубль вновь вырос в&nbsp;цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;17&nbsp;марта Рубль вновь вырос в цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на 17 марта
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17 марта, понедельник
22:30
Древнейшие свидетельства бюрократии нашли археологи в иракском городе Телло Древнейшие свидетельства бюрократии нашли археологи в и...
22:00
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
21:45
Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями
21:15
Южная Корея ввела электронные миграционные карты: новые правила для иностранцев
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 марта: солнечно и тепло