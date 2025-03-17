В рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая зампредседателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел переговоры с руководителями ряда крупных китайских компаний в Урумчи.

Фото пресс-службы кабмина. Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями

В ходе встречи с предприятием «Китай-Кыргыз Кайюань промышленное развитие» обсуждался ход реализации проекта строительства международного таможенно-логистического парка «Золотой путь Азия — Европа» в Чуйской области.

Бакыт Торобаев отметил, что для возведения таможенно-логистического парка выделят соответствующий земельный участок, а после ввода в эксплуатацию он должен в равной степени служить интересам экспортно-импортных операций двух стран.

Напомним, что инвестиции в строительство логистического парка составляют $30 миллионов, соответствующий меморандум подписан в прошлом году на VIII Иссык-Кульском экономическом форуме.

Также замглавы кабмина провел переговоры с компанией «Цюаньибао», занимающейся производством сельскохозяйственных дронов и технологий искусственного вызывания осадков.

Стороны обсудили совместные проекты по цифровизации сельского хозяйства. В результате переговоров фирма передала КР на грантовой основе сельскохозяйственную технику для искусственного вызывания дождя и уничтожения вредных насекомых на сумму более $1 миллиона 120 тысяч. Кроме того, между ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» и компанией «Цюаньибао» подписан меморандум о сотрудничестве.

Также в рамках рабочего визита в СУАР Бакыт Торобаев провел встречи с руководителями шести китайских предприятий, работающих в сферах семеноводства, животноводства и садоводства. Он подчеркнул, что в стране благоприятный инвестиционный климат, и пригласил их принять участие в сельскохозяйственном форуме, который состоится в Кыргызстане 3-4 апреля текущего года.