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Техноблог

Китай отправляет на орбиту пилотируемый корабль с тремя тайконавтами

В День китайской космонавтики, 24 апреля, КНР отправит на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами (китайское название космонавтов) на борту. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов (CMSA).

из архива
Фото из архива

Запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной части страны, при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». В состав экипажа вошли дважды побывавший в космосе командир Чэнь Дун и космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

«Шэньчжоу-20» совершит стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун». Станция рассчитана на трех человек. Она расположена на высоте примерно 400 километров от земной поверхности и весит 66 тонн. Объем ее отсеков достигает 110 кубометров. «Тяньгун» заработал в 2022 году и будет выведен из строя в 2032 году.

Ранее сообщалось, что Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327020/
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