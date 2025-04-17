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Техноблог

Нейросеть Grok научилась редактировать документы и создавать приложения

Разработанный компанией Илона Маска xAI чат-бот Grok получил функцию Grok Studio, которая позволяет пользователям редактировать документы, создавать приложения, а также писать и запускать код. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Grok Studio предоставляет рабочее пространство для совместного редактирования контента, включая генерацию документов, отчетов, кода и даже браузерных игр. Ключевая особенность нововведения заключается в возможности открывать контент в отдельном окне, что повышает удобство взаимодействия.

Нововведение также поддерживает работу с HTML и исполнение кода на таких языках, как Python, C++, JavaScript. Благодаря интеграции с «Google Диском» пользователи могут прикреплять файлы из своих учетных записей и работать с документами, электронными таблицами и презентациями.

Аналогичный функционал был добавлен еще в октябре 2024 года в ChatGPT — сервис назвали Canvas, тогда как первым подобное решение и вовсе выпустила Anthropic, анонсировавшая Artifacts для Claude в августе 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326305/
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