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Техноблог

Новейшая нейросеть от Google будет бесплатной для всех пользователей

Корпорация Google открыла бесплатный доступ к экспериментальной версии своей новейшей нейросети Gemini 2.5 Pro для всех пользователей приложения Gemini. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Решение стало неожиданностью, так как этот ИИ-алгоритм был представлен всего несколько дней назад как «самая интеллектуальная модель искусственного интеллекта» Google, способная не просто отвечать на запросы, но и рассуждать.

Gemini 2.5 Pro пока имеет статус экспериментальной разработки, но уже поддерживает ключевые функции, такие как интеграция с приложениями и расширениями, загрузка файлов и работа с Canvas. На старте доступ к этому алгоритму предоставлялся исключительно платным подписчикам Gemini Advanced. Однако в выходные компания объявила о планах сделать разработку доступной для всех пользователей Gemini.

Уже сейчас оценить возможности Gemini 2.5 Pro можно на сайте gemini.google.com, а в скором времени нейросеть появится и в приложениях Gemini для Android и iOS.

Представители Google заявили о стремлении как можно быстрее предоставить свою самую передовую ИИ-модель широкому кругу пользователей.

На сегодняшний день Gemini 2.5 Pro возглавляет рейтинг LMArena, основанный на пользовательских оценках. Этот алгоритм также лидирует в математических (AIME 2025) и научных (GPQA diamond) тестах. Кроме того, Google активно работает над улучшением навыков нейросети в области программирования.

Пока не ясно, планирует ли Google сделать стабильную версию Gemini 2.5 Pro общедоступной и бесплатной или же расширение доступа является частью процесса тестирования ИИ-модели. Официальных комментариев от компании по этому поводу не поступало.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/324541/
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